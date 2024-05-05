الأحد 05 مايو 2024
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قصواء الخلالي: البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالعيد (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كنائس مصر تحتفل بعيد القيامة المجيد، والبابا تواضروس يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التهنئة بالعيد.

وأضافت الخلالي خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة، قائلًا: "كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش"، كما أن السيدة انتصار السيسي تهنئ أيضا أقباط مصر بعيد القيامة، قائلة: "كل عام وأقباط مصر جميعا بخير وسلامة بمناسبة عيد القيامة المجيد".

ووجهت "الخلالي" رسالتها لأقباط مصر: "نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وهذه التهنئة تكون دائما من القلب؛ لأن المساحة الإنسانية المشتركة بين هذا المجتمع هي مساحة المحبة وعمرها قرون من الزمن".

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