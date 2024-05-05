أحمد موسى: توجد معركة على المائدة بين الرنجة والبصل والفسيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كلمة السر في يوم شم النسيم هي تناول «الفسيخ»، لافتا إلى أن الشباب يرغبون في أنواع أخرى من الأسماك غير الفسيخ، لافتا إلى أن شم النسيم فرصة للاندماج العائلي والخروج والاحتفال.

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن مصر كلها تحتفل بيوم شم النسيم، معلقا: الأجواء في طقس شم النسيم ستكون لطيفة.

وقال أحمد موسى إن المواطنين في بورسعيد بدأت في العودة للأسواق مرة أخرى والشراء، وذلك بعد فترة من المقاطعة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتابع أحمد موسى قائلا: “كل الأسر تستعد لشراء أنواع مختلفة من الأسماك من بورسعيد؛ باعتبارها أحد أهم المحافظات إنتاجا للأسماك بكل أنواعه وأسعار متنوعة"، مضيفا: "أغلى جمبري بـ250 جنيها، والرنجة الهولندي هي أفضل الأنواع بمصر”.

وبشأن تجهيزات المائدة المصرية في شم الفسيخ، علق قائلا: “هناك معركة بين الرنجة والبصل والفسيخ والليمون والكابوتشا والخس والجرجير وباقي الخضروات”.

