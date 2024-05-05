الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصدر أمنى: القاهرة تنتظر الإثنين رد إسرائيل النهائى بشأن الهدنة

القاهرة
القاهرة

قال مصدر أمني لفضائية "إكسترا نيوز"، إن القاهرة تنتظر الإثنين رد إسرائيل النهائي من خلال الوسيط الأمريكي بشأن الهدنة، حسبما جاء في نبأ عاجل.

وأعلنت حماس في بيان انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وأن وفدها سيغادر الليلة للتشاور مع قيادة الحركة، مشيرة أن الوفد "سلم الإخوة الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".

وأضافت في البيان "تؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية وينهي العدوان بشكل كامل ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

ولم يتوجه مسؤولون من إسرائيل إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات لكن نتنياهو أكد اليوم الأحد مجددا على هدف إسرائيل المعلن منذ بداية الحرب قبل ما يقرب من سبعة أشهر، وهو نزع سلاح حركة حماس وتفكيكها إلى الأبد حتى لا يتعرض أمن إسرائيل للخطر مستقبلا.

نبأ عاجل الوسيط الأميركي اكسترا نيوز مصدر أمني

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