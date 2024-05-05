الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"أكاديمية الفنون" تعلن أسماء رئيس مهرجان الأفلام القصيرة

دورة المخرج هانى
دورة المخرج هانى خليفة

تقيم أكاديمية الفنون المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت للأفلام القصيرة دورة المخرج (هانى خليفة)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية. 

وأعلنت د.نبيلة حسن، مؤسس ورئيس المهرجان أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة من المهرجان وهم من الأسماء الفنية المتميزة كتابة وإخراجًا وتصويرًا، وهم: السيناريست والروائي عبدالرحيم كمال، والذي تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو 2000 وكتب العديد من السيناريوهات منها: الأفلام السينمائية "على جنب يا أسطى، الكنز، خيال مآتة"، والمسلسلات التليفزيونية: "شباب أون لاين، الرحايا حجر القلوب، شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، دهشة، يونس ولد فضة، ونوس، زلزال، أهو ده اللي صار، نجيب زاهي زركش، القاهرة كابول، جزيرة غمام، الوعد"، والمسلسلات الإذاعية: ميمي عربيات.

المخرج إسلام خيري، وهو مخرج مصري بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج في فيلم (أحلام عمرنا) عام 2005، وفي 2007 عمل أيضًا مساعد مخرج في أفلام (كده رضا، خارج عن القانون) ثم (1000 مبروك) عام 2009، حتى خاض تجربته الأولى كمخرج عام 2010 من خلال مسلسل (الكبير)، بعدها توالت أعماله الفنية، ومن أهمها: "المسلسلات التليفزيونية: "جودر، حارس البحر، جت سليمة، عزمي وأشجان، عشم إبليس، الكابوس، فرق توقيت، سيدنا السيد، شوية عيال، الكبير قوي، الكومي"، والأفلام السينمائية: "عسل اسود، 1000 مبروك، آسف على الإزعاج، خارج على القانون، كده رضا، فتح عينيك، أحلام عمرنا".

ومدير التصوير حسين عسر، وهو مدير تصوير ينتمي لجيل الشباب له كثير من الأعمال الفنية المتميزة من أهمها: المسلسلات التليفزيونية: "الحشاشين، الاختيار، زلزال، مليحة، في كل أسبوع يوم جمعة، كلبش، لأعلى سعر، العمارة، الداعية، مأمون وشركاه، خرم إبره، الأب الروحي"، والأفلام السينمائية: "بيت الروبي، شلبي، من أجل زيكو، كازابلانكا، حرب كرموز، عقدة الخواجة، الكبار".

الدكتورة نبيلة حسن مؤسس المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت للأفلام القصيرة أكاديمية الفنون غادة جبارة رئيس الأكاديمية دورة المخرج هانى خليفة المهرجان الدولي الثالث للفيمتو

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