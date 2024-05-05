الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتشال أشلاء الشهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال بطولكرم

انتشال أشلاء الشهداء
انتشال أشلاء الشهداء من تحت أنقاض منزل

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، أن طواقمها تمكنت من انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه الاحتلال فجر أمس السبت، في طولكرم.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، أن طواقمه نقلت أشلاء الشهداء إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

كانت قوة إسرائيلية خاصة تسللت ليلة الجمعة إلى بلدة دير الغصون، وحاصرت منزل لعائلة المواطن بشير بدران، لأكثر من 13 ساعة، وقصفته بقنابل "الانيرجا"، قبل أن تهدمه على رؤوس من كانوا داخله.

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وأعلنت مصادر طبية وأمنية استشهاد خمسة شبان داخل المنزل، واحتجز الاحتلال جثامينهم، فيما نقل جثمان شهيد خامس لم تعرف هويته بعد، الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اقتحام أكثر من 13 ساعة هرع المواطنون ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني والبلدية إلى المنزل المدمر، وشرعوا بإزالة الأنقاض والبحث عن مصابين أو شهداء ما زالوا تحت الركام.

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ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم شهداء مجزرة دير الغصون وأعلنت عن الإضراب الشامل غدًا الأحد حدادًا على أرواح الشهداء.

وصعدت قوات الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 491 مواطنًا وإصابة أكثر من 4950 آخرين.

ووجه القيادي في حركة حماس عبدالرحمن شديد، كلمة لمجاهدي كــتائب القســام الجناح العسكري للحركة في طولكرم الذين خاضوا معركة مشرفة في مواجهة قوات الاحتلال على مدار 15 ساعة متواصلة على أرض بلدة دير الغصون.

وأضاف شديد في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن هذه المعركة تدلل على إرادة قتالية منقطعة النظير تمتع بها مجاهدو القسام، ومكنتهم من مواصلة القتال بكل شراسة وإصرار حتى النهاية، رغم فارق القوة والأسلحة.

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