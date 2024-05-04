شقيقة ديانا هشام تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ماذا حدث؟

كشفت الفنانة ديانا هشام عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

ونشرت ديانا صورة شقيقتها وهي ترقد على سرير المستشفى، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًة: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي".

وتشارك ديانا ضمن أبطال مسلسل انترفيو، المقرر عرضه قريبًا ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

مسلسل "إنترفيو"

وطرحت منصة watch it برومو أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، للفنانة الشابة رنا رئيس تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت المنصة برومو المسلسل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "انتظروا مسلسل انترفيو قريبًا.. من أعمال WATCHIT الأصلية".

مسلسل "إنترفيو" يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.



آخر أعمال ديانا هشام

آخر أعمال ديانا الفنية مسلسل «أبو العروسة» الموسم الثالث الذي عرض الفترة الماضية على شاشة قنوات «Dmc».

وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم: سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، وهو من إخراج كمال منصور.