استنفار أمني بالقاهرة قبيل ساعات من الاحتفال بعيد القيامة المجيد

شهدت شوارع وميادين العاصمة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الخدمات ورجال الداخلية قبيل ساعات من الاحتفال بعيد القيامة المجيد ومرور القيادات الأمنية للتأكد من انتظام الخدمات على مدار الساعة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن انتظام الخدمات الأمنية أمام الكنائس والمنشآت في ربوع المحافظة؛ استعدادا لتأمين الصلوات واحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في جميع دوائر تأمين الكنائس حتى انتهاء احتفالات المسيحيين بالأعياد.

انتداب ضباط من كافة الإدارات لتأمين الكنائس والمنشآت

وأوضح أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية وانتداب ضباط البحث الجنائي والأمن العام لتأمين الكنائس وأماكن الاحتفالات.

انتداب خبراء المفرقعات

من جانبه، وجه الجندي بانتداب عدد من ضباط المفرقعات لتمشيط محيط الكنائس للكشف عن المفرقعات والمعادن قبل تعيين خدمة شرطية من ضباط الأمن العام والمباحث عليها.

وشدد على أن كل كنيسة يعتمد تأمينها على 4 ضباط مباحث وأمن عام ترافقهم شرطية لتفتيش السيدات قبل دخولهن.

منع السيارات من التواجد بمحيط الكنائس

ووجه بعدم دخول السيارات إلى محيط الكنائس، على أن يقوم الزوار بركن سياراتهم الخاصة خارج محيط الكنيسة لتجنب تسلل أى عناصر إرهابية او إجرامية إلى أماكن الاقتراع.

كما كلف مدير الأمن جميع مفتشي المباحث ومديري القطاعات بالمرور الليلي والنهاري على أقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية بأنفسهم، والتشديد على الأكمنة المتحركة والثابتة للتأكد من وجود كافة عناصر التأمين واكتمال القوة المعينة على الخدمات وتوجيه الضباط بالمرور.