تشييع جثمان الإعلامى أحمد أبوالسعود من مسجد السيدة نفيسة (صور)

شيع جثمان الإعلامي القدير الراحل أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفسية، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة، بحضور الأهل والأقارب وعدد كبير من الإعلاميين، من بينهم أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مكان وموعد عزاء الإذاعي الراحل الكبير أحمد أبو السعود

يٌجدر الإشارة إلى أن العائلة أعلنت أنه من المقرر أن يكون العزاء مساء غد الأحد، بقاعة السلام بمسجد الشرطة شارع صلاح سالم.

المتحدة تنعى الإذاعى الكبير أحمد أبو السعود

ونعت الشركةُ المتحدة للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى الإذاعيِ الكبيرِ أحمدْ أبوالسعودْ، رئيسَ شبكةِ الإذاعاتِ الإقليميةِ الأسبقِ.

وقالت الشركةُ، في بيان لها: تتقدم الشركة المتحدة والعاملونَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ للإعلاميِ الكبيرِ الأستاذِ "طارقْ أبوالسعودْ" في وفاةِ والدهِ، داعينَ اللهَ، عزَ وجلٌ، أنْ يتغمدَ الفقيدُ بواسعٍ رحمتهُ وأنْ يلهمَ ذويهِ الصبرَ والسلوانَ.

وكان الدكتور حازم أبوالسعود قد كشف عن وفاة والده الإذاعي أحمد أبوالسعود، ووالد الإعلامى طارق أبوالسعود من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبوالسعود، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر، والصلاة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".