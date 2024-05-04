محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد القيامة

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، رافقه نائبه محمد موسى، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهناء عقيل رئيس حي غرب شبين الكوم، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام وموطنًا للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كان قد تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين، بأعياد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعلو دائما صوت الأخوة والسلام، ويسود الأمان والإستقرار في كل مكان في العالم، مؤكدا على عمق علاقات المودة والمحبة التي تجمع بين مسلمي مصر وأقباطها في نسيج الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.