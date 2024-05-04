السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عدته 29 يومًا.. موعد غرة شهر ذى القعدة فلكيًا

غرة شهر ذي القعدة
غرة شهر ذي القعدة

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيًا يوم الخميس المقبل، وعدته 29 يومًا.

وأشار رابح، في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن هلال شهر ذى القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 شوال الحالي، الموافق 8 مايو الحالي "يوم الرؤية".

مدة بقاء الهلال الجديد بعد غروب الشمس

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة، وفي باقي المحافظات يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 32- 40 دقيقة.

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وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 8- 48 دقيقة.

شهر ذو القعدة الخميس المقبل القومي للبحوث الفلكية توقيت القاهرة المحلي الهلال الجديد

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