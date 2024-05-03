الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": ما يحدث فى غزة هو إعادة صياغة لخريطة المنطقة الجيوسياسية

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتابع بصورة كبيرة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية وتطورات الأحداث في فلسطين قبل وبعد أحداث ٧ أكتوبر، حيث إنه لا يمكن الحديث عن أوضاع المنطقة العربية الآن دون ربطها بما كان يدور من قبل أحداث 7 أكتوبر.

تطور الأحداث بالمنطقة

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:" أتابع بشدة كافة الأحداث المتطرفة التي تحدث في فلسطين كما أنني أتابع تطور الأحداث بين إسرائيل وإيران.

وأضاف في حديثه، أن الأحداث في قطاع غزة والمنطقة تجاوزت حدث ٧ أكتوبر، حيث ما نشهده الآن هو إعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية في المنطقة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

حسين هريدي اكسترا نيوز محمد الباز الشاهد الحرب المنطقة

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