"الجارديان": فيضانات البرازيل دمرت المدن وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الفيضانات القياسية في البرازيل دمرت المدن وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم، ما أُجبر أكثر من 23 ألف شخص على مغادرة منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة في جنوب ريو غراندي دو سول مما أدى إلى حدوث فيضانات قياسية.

وبحسب الصحيفة؛ فقد تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل، ما أسفرت عن مقتل 37 شخصا، ولا يزال 74 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه هي الكارثة البيئية الرابعة من نوعها خلال عام واحد، بعد الفيضانات التي وقعت في يوليو وسبتمبر ونوفمبر والتي أودت بحياة 75 شخصاً في المجمل.

تجاوزت الفيضانات على مستوى الولاية

تجاوزت الفيضانات على مستوى الولاية تلك التي شوهدت خلال طوفان تاريخي عام 1941، وفقًا للهيئة الجيولوجية البرازيلية.

وقالت الوكالة إن منسوب المياه في بعض المدن بلغ أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل قبل نحو 150 عاما.

والخميس، انهار جزئيا سد في محطة للطاقة الكهرومائية بين مدينتي بينتو جونكالفيس وكوتيبورا، وغمرت المياه مدن بأكملها في وادي نهر تاكواري، مثل لاجيدو وإستريلا.

وفي بلدة فيليز، على بعد 50 ميلاً (80 كيلومتراً) من عاصمة الولاية، بورتو أليغري، جرف نهر فاض بشكل كبير جسراً كان يربطها بمدينة لينها نوفا المجاورة.

أبلغ المشغلون عن انقطاع الكهرباء والاتصالات والمياه في جميع أنحاء الولاية. واضطر أكثر من 23 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، بحسب وكالة الدفاع المدني.

وبدون الإنترنت أو خدمة الهاتف أو الكهرباء، كافح السكان لتوفير التحديثات أو المعلومات لأقاربهم الذين يعيشون في ولايات أخرىن وحلقت المروحيات باستمرار فوق المدن بينما كانت الأسر التي تقطعت بها السبل مع أطفالها تنتظر الإنقاذ على أسطح المنازل.

وقال مارسيلو سيلوتشي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للرصد والإنذار بالكوارث الطبيعية، لشبكة التلفزيون العامة البرازيلية يوم الجمعة، إن هطول الأمطار بدأ يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم السبت على الأقل.

ومساء الخميس، حذر الحاكم إدواردو ليتي سكان الولاية، المعروفين باسم الجاوتشو، من استمرار هطول الأمطار والفيضانات. وأضاف أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع في بورتو أليجري.

وقال: "كإنسان، أنا مدمر من الداخل، مثل أي غاوتشو". لكن كمحافظ أنا هنا صامد وأضمن أننا لن نتعثر. نحن نفعل كل شيء بتركيز واهتمام وانضباط وغضب، لضمان إنجاز كل شيء في متناول أيدينا”.

كما يتأثر الطقس في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية بظاهرة النينيو المناخية، وهي حدث دوري يحدث بشكل طبيعي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية. وفي البرازيل، تسببت ظاهرة النينيو تاريخياً في حدوث حالات جفاف في الشمال وأمطار غزيرة في الجنوب.

وفي هذا العام، كانت تأثيرات ظاهرة النينيو دراماتيكية بشكل خاص، مع حدوث جفاف تاريخي في منطقة الأمازون. ويقول العلماء إن الطقس المتطرف يحدث بشكل متكرر أكثر بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.