36 كيانا ومؤسسة.. أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

صدر القرار الجمهوري رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۲٤ بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من مايو ٢٠٢٤، حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني ٣٦ كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الآتية:

صندوق تحيا مصر.

مكتبة الإسكندرية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الهيئة العامة للاستعلامات.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جامعة القاهرة.

المعهد القومي للأورام.

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

مؤسسة أهل مصر.

بنك الشفاء المصري.

بنك الطعام المصري.

جمعية الأورمان.

جمعية الباقيات الصالحات.

جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

جمعية رعاية مرضي الكبد.

جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود.

مؤسسة صناع الخير للتنمية.

مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

مؤسسة الجود.

المؤسسة الصديقية.

مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

مؤسسة أبو هشيمة الخير.

مؤسسة بهية.

مؤسسة حياة كريمة.

مؤسسة راعي مصر للتنمية.

مؤسسة صناع الحياة مصر.

مؤسسة صناع الحياة مصر. مؤسسة كير مصر.

مؤسسة مجدي يعقوب.

مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.

مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية. مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع.

مؤسسة مصر الخير.

مؤسسة مصر الخير. بيت الزكاة والصدقات.