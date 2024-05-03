الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ20 بدوري نايل

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن عقوبات الجولة الـ 20 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الجونة والاتحاد السكندري:

إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الأعتراض الغير لائق على حكم المباراة.

إيقاف أحمد حسام محمد صلاح لاعب فريق الجونة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:

إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الأعتراض ودخول الملعب بدون إذن.

توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب، قيمتها 25 ألف جنيه، وذلك بسبب الأعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.

إيقاف عمر فتحي محمد علي لاعب المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

 

مباراة الإسماعيلي والأهلي:

إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي، لمدة أربعة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم. 

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي، لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

رابطة الأندية المحترفة دوري nile الجولة الـ20 بدوري نايل عقوبات رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة العشرون بدوري نايل

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