تغييرات بالجملة في تشكيل بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل

أعلن أحمد عبدالروؤف، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل الملكي لمواجهة الاتحاد السكندري، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحل بلدية المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات اليوم الأول، من الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

حراسة المرمى.. أحمد حسين.

خط الدفاع.. نور الزموري ومحمد رجب، وأحمد كهربا وأحمد رضا.

خط الوسط.. هشام حافظ وكريم ممدوح، وإسلام مرزوق وإينوك.

خط الهجوم.. إيمانويل وحسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود ماهر ومحمد أشرف، ومحمد صابر ومؤمن راضي ووحيد محسن، والسيد عوض وحسام حسن، وحمزة مجدي وأحمد عتمان.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في افتتاحية الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء.

ويسبق مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

يقود مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري نايل، طاقم تحكيمي بقيادة وليد عبد الرازق للساحة، ويعاونه مصطفى حسن وعمرو جمعة مساعدين، ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

موقف بلدية المحلة بجدول دوري نايل

يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 19 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر.

وحقق بلدية المحلة خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات، بينما تلقي عشرة هزائم.

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي 2/2، نتيجة الدور الأول بين فريقي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، التي أقيمت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023.