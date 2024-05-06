لماذا يرتبط عيد شم النسيم بعيد القيامة؟.. كنيسة القديس تكلا بالاسكندرية تُجيب

يتساءل البعض عن سر ارتباط عيد شم النسيم بعيد القيامة ، وقد أجابت كنيسة القديس تكلا هيمانوت بالإسكندرية على هذا التساؤل في موقعها الرسمي.

سبب الربط بين العيدين

انتشار المسيحية: بعد انتشار المسيحية في مصر حتى غطتها بالكامل في القرن الرابع، واجه المصريون صعوبة في الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث كان يقع دائمًا داخل موسم الصوم الكبير المقدس الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

خصائص الصوم: تتميز فترة الصوم بالنسك الشديد والاختلاء والعبادة العميقة، مع الامتناع عن جميع الأطعمة التي من أصل حيواني.

تعارض الصوم مع الاحتفال: يرتبط عيد الربيع (شم النسيم) بطبيعته بالانطلاق والمرح والأفراح والمأكولات التي قد لا تتناسب مع روحانية الصوم.

ورأى المصريون المسيحيون وقتها تأجيل الاحتفال بعيد الربيع (شم النسيم) إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، والذي يأتي دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شم النسيم يوم الإثنين التالي له.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال ثاني أيام عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث.