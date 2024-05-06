الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

لماذا يرتبط عيد شم النسيم بعيد القيامة؟.. كنيسة القديس تكلا بالاسكندرية تُجيب

شم النسيم
شم النسيم

يتساءل البعض عن سر ارتباط عيد شم النسيم بعيد القيامة ، وقد أجابت كنيسة القديس تكلا هيمانوت بالإسكندرية على هذا التساؤل في موقعها الرسمي.

سبب الربط بين العيدين

انتشار المسيحية: بعد انتشار المسيحية في مصر حتى غطتها بالكامل في القرن الرابع، واجه المصريون صعوبة في الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث كان يقع دائمًا داخل موسم الصوم الكبير المقدس الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

خصائص الصوم: تتميز فترة الصوم بالنسك الشديد والاختلاء والعبادة العميقة، مع الامتناع عن جميع الأطعمة التي من أصل حيواني.

تعارض الصوم مع الاحتفال: يرتبط عيد الربيع (شم النسيم) بطبيعته بالانطلاق والمرح والأفراح والمأكولات التي قد لا تتناسب مع روحانية الصوم.

ورأى المصريون المسيحيون وقتها تأجيل الاحتفال بعيد الربيع (شم النسيم) إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، والذي يأتي دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شم النسيم يوم الإثنين التالي له.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال ثاني أيام عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث.

عيد القيامة عيد القيامة المجيد احتفالات عيد القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد القيامة

مواد متعلقة

البابا شنودة الثالث: المهاتما غاندي بكى أمام صورة صلبوت السيد المسيح

لماذا شرب المسيح الخل وهو فوق الصليب؟.. باحث كنسي يُجيب

لماذا توضع صورة "الصلبوت" مُجسمة في منتصف الكنيسة يوم الجمعة العظيمة؟

كيف يحضر البابا شنودة الثالث في صلوات الجمعة العظيمة 2024؟

"الطعمية والنابت" أكلات رسمية ليوم الجمعة العظيمة.. ما السبب؟

مرتل كنسي: لحن "افتشنون" مستوحى من مزامير النبي داوود

التليفزيون والمسليات.. محظورات في "الجمعة العظيمة"

لماذا نهت الكنيسة الأقباط عن شرب الخل في يوم الجمعة العظيمة؟

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح