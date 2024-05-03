الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: لن نشارك فى إجلاء الفلسطينيين قسرًا من رفح

رفح
رفح

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ينس لايركه، اليوم الجمعة، إن المنظمة لن تشارك في إجلاء الفلسطينيين قسرا من رفح جنوب قطاع غزة.

وأعرب "لايركه" عن أمله في بقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات الطبية إلى غزة، مشددا على أن التوغل في رفح يمكن أن يكون مذبحة وضربة لعملية الإغاثة في قطاع غزة.

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وسبق، وقال متحدث باسم مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن أي توغل إسرائيلي في رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة إلى الخطر، وسيكون ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله.

وأضاف لايركه أن عمليات الإغاثة التي تخرج من رفح تشمل عيادات طبية ونقاطا لتوزيع الغذاء، ومنها مراكز للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

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أوضاع النازحين فى رفح

ويعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، في رفح والمناطق المحيطة بها، وقد فر معظمهم من منازلهم في أماكن أخرى من القطاع هربًا من الهجوم الوحشي الإسرائيلي ويواجهون الآن تحركًا مؤلمًا آخر، أو خطر مواجهة وطأة هجوم جديد.

وهم يعيشون في مخيمات مكتظة بالسكان، وتكتظ ملاجئ الأمم المتحدة أو الشقق المزدحمة، ويعتمدون على المساعدات الدولية في الغذاء، مع تعطل أنظمة الصرف الصحي والبنية التحتية للمرافق الطبية.

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