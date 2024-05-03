الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 140 صحفيًا استشهدوا و33 عائلة لصحفيين دمرت منازلهم

تحسين الأسطل
تحسين الأسطل

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه يجب محاسبة كل مرتكبي عمليات القتل بحق الصحفيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من الصمت والعجز لدى المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بغزة.

وتابع: "نحو 140 صحفيا استشهدوا و33 عائلة لصحفيين دمرت منازلهم فوق رءوسهم بقطاع غزة منذ بدء العدوان".

ولفت الأسطل إلى أن الصحفي الفلسطيني يعمل بظروف قاسية وفي غاية الخطورة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم يتعرضون لاستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وواصل: “95% من الصحفيين في غزة نزحوا من منازلهم بعد تدميرها وقصف مؤسساتهم، إضافة إلى أن الاحتلال محا 4 مدن في قطاع غزة خلال قصفه المتواصل”.

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