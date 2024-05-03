احتفالات وفرحة في موسم حصاد القمح.. الذهب الأصفر يتلألأ في حقول مصر (فيديو)

قدمت "الدستور" بثا مباشرا من داخل أحد حقول محصول القمح بمركز إهناسيا غرب بمحافظة بنى سويف، حيث رصدت خلال البث المباشر احتفالات وفرحة في موسم الحصاد، حيث يطلق عليه "الذهب الأصفر".

الحقل ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه

فالحقل الذي شهد خلاله موسم الحصاد تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية،والذي يتميز بالعديد من المزايا منها ترشيد الاستهلاك في معدلات الري بنحو 20% من المياه،وزيادة الإنتاجية والتفريع، حيث تم تسويته بالليزر بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي.

فرحة الفلاحين بحصاد المحصول

وعبر الفلاحون عن سعادتهم خلال حصاد محصول القمح بارتفاع أسعار التوريد هذا العام بعد ارتفاع الأسعار إلى 2000 جنيه بزيادة 500 جنيه عن العام الماضي، للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23)، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة نظافة 22.5، ودعم الدولة لهم، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة بنى سويف قد بلغت 120 ألف فدانًا على مستوى مراكز المحافظة.

المحافظة تستعد لموسم الحصاد

واستعدت محافظة بنى سويف لموسم محصول القمح بتجهيز مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن منها 4 صوامع بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون، ووضع خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها على سعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والـزمني، والإعلان عن أسعار القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وبعد صدور قرار الوزارة.

وأكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن هناك جهود تبذلها المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون

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