ماذا سيحدث إذا لاحقت الجنائية الدولية قادة الاحتلال؟.. خبراء يجيبون لـ"الدستور"

فتحت المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة يطال إسرائيل وحركة حماس الجناح العسكري والسياسي لها.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مؤخرا أن التحقيق حاليا توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023.

وأثارت وسائل إعلام غربية وعبرية، أن الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحث عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ما يثار حول صدور قرارات من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء من حكومته حتى الان، الحديث إعلاميا والأكثر من ذلك أن الأمر لا يتعلق فقط بنتنياهو وقاده جيشه فقط، وإنما يدورحول إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قيادات في حركة حماس الجناح العسكري والسياسي، لذلك الأمر قد يحدث به صفقات.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إذا كان هذا الحديث حقيقة، وخاصة أن التسريبات تارة تقول أن هناك مذكرة ضد نتنياهو وزراءه، وتارة تقول أنها ستشمل قيادات حركة حماس، أنه من باب الضغط السياسي على الطرفين للقبول بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وكذلك بوقف هذه الحرب بشكل أو باخر والقبول برؤية الحل السياسي القادم.

وأوضح الرقب أنه سيكون حماية لنتنياهو وزراءه وبالتالي لن يسمح لهم في الوقت الحالي بمغادرة الأراضي الفلسطينية باتجاه طبعا أي دول حتى لا يتعرضوا لعملية الاعتقال، الامر الثاني يتعلق في قيادات حماس وهنا طبعا ستجد حماس بقائها في الدوحة مشكلة، وأيضا انتقالها إلى تركيا به مشكلة لأن حينها قد تسلم للانتربول، وسيبقى أمامها خيار واحد وهو الذهاب إلى إيران، متابعا “لذلك تهرب موسى أبو مرزوق في مقابلته الأخيرة من ذلك، وقال إننا قد نذهب إلى الأردن وهو يدرك أن هذا شبه مستحيل”.

عمر: قرارات الجنائية الدولية قد تساهم في سرعة إنهاء الحرب علي غزة

من جانبه، قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إنه من المتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية المرتبطة أسماؤهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية خلال الحرب على غزة وقيامهم في منع دخول المساعدات الإنسانية لسكان شمال القطاع من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القرارات من قبل الجنائية الدولية ربما تساهم في سرعة إنهاء الحرب على غزة وتشكل ورقة ضغط قوية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة مع مرور قرابة سبعة شهور على الحرب التي لم تحقق أي من أهدافها التي أعلنها نتنياهو مع بداية إعلان الحرب على غزة.

وأشار عمر إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتسببت في قتل الاف الأطفال والنساء وكبار السن من المدنيين وارتكبت مخالفات تتعلق يالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذه تدخل في إطار جرائم الحرب التي تخضع مرتكبيها للمسائلة نتيجة ارتكابه لتلك الجرائم وهذا سينطبق على إسرائيل وعلى نتنياهو وقادة جيشه.

يذكر أن إسرائيل ارتكبت منذ بداية الحرب على غزة مئات مجازر الإبادة الجماعية التي قتل فيها قرابة 35 ألف مواطن فلسطيني إلى جانب إصابة حوالي 80 ألف جريح.