الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مناقشة شهود العيان فى سقوط موظف من الطابق الرابع بمبنى ماسبيرو

ماسبيرو
ماسبيرو

كشف مصدر أمني عن قيام رجال مباحث قسم شرطة بولاق ابو العلا بمناقشة شهود العيان في سقوط موظف من الطابق الرابع بمبني الإذاعة والتليفزيون “ ماسبيرو” للوقوف علي ملابسات الواقعه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه 

 

النيابة تستعلم عن حالة المصاب الصحية 

و من جانبه أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية بالاستعلام عن حالة المصاب الصحية ومتابعة مايستجد لسؤاله عن الواقعة.

 

اصابة موظف سقط من الطابق الرابع بمبني ماسبيرو 

وكان أصيب موظف بعد سقوطه من الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو "بمنطقة وسط البلد.

 

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط موظف من علو واصابته إصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط موظف عمره 56 سنة من الطابق الرابع وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج

مناقشة شهود العيان سقوط موظف الطابق الرابع بمبني الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو شبهة جنائية

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