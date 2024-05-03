أيمن سلامة لـ"الشاهد": مصر ضحت بالغالى والنفيس فى عام 1948

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عن موقعية التحركات المصرية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونبه سلامة، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر هي التي ضحت بالغالي والنفيس في عام 1948.

وأضاف :"نتذكر جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت عضوه في جبهة الصمود والتصدي، الجبهة التي أدت إلى إقصاء مصر من عضوية مجلس جامعة الدول العربية، وفي 1982 تم إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة المسلحة بقيادة ياسر عرفات من ميناء بيروت، والمنظمة كانت ضد مصر، ومع محور الجزائر وسوريا وكانوا يسموا الصمود والتصدي.

وتابع: "وتم حينها الخلاف مع السادات بعد زيارة اسرائيل، وهنا نتساءل من الذي قام بتأمين خروج المقاومة من السفن بالجو كانت الطائرات الحربية المقاومة المصرية رغمًا أن جبهة الصمود والتصدي كان بها منظمة التحرير الفلسطينيةـ، ولا أحد يزايد علي مصر لأنها ضحت بالغالي والنفيس اعتبارً من مايو 1948 وهي دولة محتلة".