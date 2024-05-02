على طريقتها الخاصة.. صفاء النجار توجه رسالة تحية وتقدير لـ عمال مصر

وجهت الدكتورة صفاء النجار رسالة تحية وتقدير لكل عمال مصر وكل العمال في كافة أنحاء العالم بقصيدة الشاعر العراقي معروف الرصافي.

وتابعت الإعلامية صفاء النجار خلال تقديمها برنامج "أطياف" الذي تقدمه عبر قناة الحياة: "كل ما في بلادي من أموال ليس إلا نتيجة الأعمال، إن يطب في حياتنا عيش، فالفضل للعمال، وإذا كان في البلاد ثراء فبفضل الانتاج والإبذال، نحن خلق المقدرات، وفيها لا حياة للعاطل المكسال، ليس للمرء أن يعيش بلا كد وإن كان من عظام الرجال، ليس قدر الفتى من العيش إلا قدر انتاج سعيه المتوالي، حاجة المرء أكلة وكساء وسوى ذلك بسطة في الكمال".

وأكملت الإعلامية صفاء النجار:" أيها العمال.. إن اتحاد بينكم مرخص لكم كل غال.. فاعملوا دائبين غير كسالى، وارقبوا ما به ستأتي الليالي، ثم قولوا معي مقالًا رفيع الصوت: فلتَحْيَا زمرةُ العمَّالِ".