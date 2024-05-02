الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على طريقتها الخاصة.. صفاء النجار توجه رسالة تحية وتقدير لـ عمال مصر

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

وجهت الدكتورة صفاء النجار رسالة تحية وتقدير لكل عمال مصر وكل العمال في كافة أنحاء العالم بقصيدة الشاعر العراقي معروف الرصافي.

وتابعت الإعلامية صفاء النجار خلال تقديمها برنامج "أطياف" الذي تقدمه عبر قناة الحياة: "كل ما في بلادي من أموال ليس إلا نتيجة الأعمال، إن يطب في حياتنا عيش، فالفضل للعمال، وإذا كان في البلاد ثراء فبفضل الانتاج والإبذال، نحن خلق المقدرات، وفيها لا حياة للعاطل المكسال، ليس للمرء أن يعيش بلا كد وإن كان من عظام الرجال، ليس قدر الفتى من العيش إلا قدر انتاج سعيه المتوالي، حاجة المرء أكلة وكساء وسوى ذلك بسطة في الكمال".

وأكملت الإعلامية صفاء النجار:" أيها العمال.. إن اتحاد بينكم مرخص لكم كل غال.. فاعملوا دائبين غير كسالى، وارقبوا ما به ستأتي الليالي، ثم قولوا معي مقالًا رفيع الصوت: فلتَحْيَا زمرةُ العمَّالِ".

صفاء النجار عيد العمال برنامج أطياف الشاعر معروف الرصافي الإعلامية صفاء النجار

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل| الإحصاء: ضخ 37 مليار جنيه لتأسيس 8 آلاف مشروع استثمارى

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

طبلية عشماوى.. تفاصيل وطريقة شنق المتهم باغتصاب رضيعة سودانية بمدينة نصر

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا