جمال زقوت: "نتنياهو" يستخدم رفح كفزاعة وأداة لاستكمال المذابح بحق الفلسطينيين

قال الباحث جمال زقوت رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب، وكل سياساته قائمة على المماطلة في الصفقة وإدارة ظهره حتى لمطالب أهالي المحتجزين بضرورة وقف الحرب لاستعادتهم.

وأضاف "زقوت"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتنياهو أكد أن رفح الفلسطينية هي الهدف القادم، وربما لا يكون جادا في اجتياح رفح الفلسطينية، لأنه إذا اجتاحها سيكون السؤال ماذا بعد رفح، وبالتالي وقف الحرب".

وتابع: “نتنياهو يستخدم الحرب كفزاعة، وترتكب قوات الاحتلال اعتداءات ممنهج وقصف يومي يستهدف العديد من المناطق المأهولة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية”.

وأضاف: يزعم أنه يأخذ بالرأي الأمريكي وأن عملية الاستهداف محددة وفي الواقع هي ليست محددة، لكنها مجرد استمرار لماكينة قتل الفلسطينيين المدنيين أطفالا ونساءً وشيوخا".