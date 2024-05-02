الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جمال زقوت: "نتنياهو" يستخدم رفح كفزاعة وأداة لاستكمال المذابح بحق الفلسطينيين

غزة
غزة

قال الباحث جمال زقوت رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب، وكل سياساته قائمة على المماطلة في الصفقة وإدارة ظهره حتى لمطالب أهالي المحتجزين بضرورة وقف الحرب لاستعادتهم.

وأضاف "زقوت"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتنياهو أكد أن رفح الفلسطينية هي الهدف القادم، وربما لا يكون جادا في اجتياح رفح الفلسطينية، لأنه إذا اجتاحها سيكون السؤال ماذا بعد رفح، وبالتالي وقف الحرب".

وتابع: “نتنياهو يستخدم الحرب كفزاعة، وترتكب قوات الاحتلال اعتداءات ممنهج وقصف يومي يستهدف العديد من المناطق المأهولة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية”.

وأضاف: يزعم أنه يأخذ بالرأي الأمريكي وأن عملية الاستهداف محددة وفي الواقع هي ليست محددة،  لكنها مجرد استمرار لماكينة قتل الفلسطينيين المدنيين أطفالا ونساءً وشيوخا".

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل| الإحصاء: ضخ 37 مليار جنيه لتأسيس 8 آلاف مشروع استثمارى

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

طبلية عشماوى.. تفاصيل وطريقة شنق المتهم باغتصاب رضيعة سودانية بمدينة نصر

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا