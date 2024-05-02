احتجاجات متصاعدة بين مؤيدي إسرائيل وداعمى فلسطين بجامعة واشنطن

تجري احتجاجات مبارزة مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل ومجموعة أخرى من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، على بعد حوالي أربع بنايات من بعضها البعض، وفق شبكة سي ان ان الامريكية.

فمن ناحية، تتجمع مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، بما في ذلك أقارب الرهائن الذين تحتجزهم حماس وطلاب من جامعات محلية أخرى، في ساحة صغيرة في حرم جامعة جورج واشنطن، ويلقون الخطب ويهتفون "أعيدوهم إلى الوطن".

أعمال العنف

بعد أن تحولت المواجهة بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ومؤيدي إسرائيل إلى أعمال عنف في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، يوم الأربعاء، قال أحد منظمي الاحتجاج المؤيدين لإسرائيل في جامعة جورج دبليو لشبكة CNN إنهم لا يخططون لمواجهة المتظاهرين المؤيدين والتحرك نحوهم.

متظاهرون فلسطينيون في مكان قريب

وعلى الجانب المؤيد للفلسطينيين، ألقيت الخطب والأغاني والهتافات في المنطقة الرباعية حيث يقع المخيم، فيما لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية. يبلغ حجم الحشد المؤيد لإسرائيل في GW حوالي ربع حجم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

حتى الآن، كانت الاحتجاجات سلمية، حيث كانت سلطات إنفاذ القانون من شرطة مترو العاصمة وشرطة GW المتمركزة بالقرب منها تراقب عن كثب.

وشكل أعضاء هيئة التدريس، بمن فيهم أساتذة من عدة جامعات في منطقة العاصمة، خطًا عبر شارع H بين المجموعتين، مشيرين إلى أنهم هناك لحماية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في حالة تحرك المجموعة الأخرى بالقرب منهم.

قال مارك لانس، الأستاذ في جامعة جورج تاون والذي يقود هيئة التدريس، إنهم قرروا تشكيل صف بسبب ما حدث في جامعة كاليفورنيا، حيث قامت سلطات إنفاذ القانون منذ ذلك الحين بتطهير أحد المخيمات بعد هدم الحواجز واحتجاز المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وقت مبكر من صباح الخميس. .

وأضاف لانس، أستاذ الفلسفة ودراسات "العدالة والسلام"، أن هذه هي المرة الأولى التي ينظمون فيها أنفسهم كأعضاء هيئة تدريس، معترفًا بأن بعضهم يخاطرون بفقد وظائفهم من خلال القيام بذلك.