الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

عمرو فتوح: افتتاح أكبر مجمع صناعى رسالة للعالم تعكس اهتمام الرئيس بالصناعة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

شارك عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في احتفالية عيد العمال 2024، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أقيمت بمدينة العاشر من رمضان في أكبر صناعي للأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وأكد "فتوح" أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام بافتتاح أكبر مجمع صناعي لشركة عالمية للأجهزة الكهربائية يعطي رسالة للمستثمرين في العالم بمدى اهتمام مصر والرئيس السيسي بالدعم الكامل لمساندة القطاع الخاص والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص حيث يعد مصنع هاير أول مصنع في مصر، يحصل على الرخصة الذهبية، واستغرق إنشاؤه أقل من عام ونصف.

وأشاد "فتوح" بتوجيهات الرئيس السيسي لرئيس الحكومة بدعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمبلغ 5 مليارات جنيه وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة إلى 1500 جنيه في تشجيع وتحفيز العمال وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية.

كما لفت إلى أهمية مبادرة "مهني" التي أطلقتها وزارة العمل في دعم نمو الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المساهمة في إعداد صنايعية يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى مهني وتكنولوجي وفق احتياجات سوق العمل، وما تشهده الصناعة في العالم من تطور سريع، الأمر الذي يحقق زيادة في الإنتاج ورفع مستوى الجودة وتوفير الحياة الكريمة للعمال.

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص له دور كبير في تدريب العمالة وتوفير المعيشة الكريمة لأسرهم، مشيرًا لأهمية مساندة مبادرة "مهني" حتي تنتشر في كافة المحافظات وتؤتى ثمارها علي تطوير العمال وتنمية مهاراتهم وزيادة الإنتاجية والصادرات.

وأضاف فتوح، كما نثمن كشباب وصناع بإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لصندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، ونعتبره خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعة ودعم المنتج المحلي، حيث يستهدف جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية للمشروعات التي تؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

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