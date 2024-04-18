لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: دعم حكومي هائل لزيادة نفاذ صادرات مصر لإفريقيا

أكد المهندس علي عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دعم خطوات زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.. مشيرًا إلى الدعم الحكومي الكبير في تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه لهذا السوق الهائل.

وأشار عبدالقادر إلى أهمية تعزيز خطط الشحن والنقل بالإضافة إلى زيادة المساندة التصديرية لكافة المصدرين ؛ بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عموما.

وقال: "أن كل ذلك يدعم هدف الحكومة للوصول إلى رقم 100 مليار دولار قيمة صادرات وهو ما تعمل الحكومة جاهدة لتحقيقه عبر خطط وبرامج مكثفة".. مشددا في الوقت نفسه على أن ذلك يدعم النمو الاقتصادي والتصنيع وزيادة الإنتاج.

وأشار نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن منظمات مجتمع الأعمال شركاء في تنفيذ ذلك.. منوها بمبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

وشدد عبدالقادر على أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.