الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ابدأ" تكشف تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعى المباشر

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

كشف الدكتور مينا ماهر إدوارد، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ"، عن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر.

وقال “ماهر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال تم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي خاصة زيادة الاستثمار.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للصندوق تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومبادرة ابدأ هي التي الذي ستتولى إدارة الصندوق.

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