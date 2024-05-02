الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بسبب المراهنات.. نيوكاسل يعلن إيقاف ساندرو تونالى لمدة شهرين

ساندرو تونالي
ساندرو تونالي

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عقوبة جديدة على لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي، بالإيقاف لمدة شهرين على خلفية تورطه بعمليات المراهنات.

ويخوض تونالي حاليًا فترة الإيقاف لمدة عشرة أشهر من شهر أكتوبر الماضي، بسبب تورطه في عمليات المراهنات غير القانونية.

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" أعلن من خلاله تعرض توقيع عقوبة الإيقاف على تونالي لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بعد إعلانه عن خرقه قواعد المراهنة في الاتحاد الانجليزي.

كما أكد النادي تغريم تونالي 20 ألف جنيه استرليني وتحذيره من قبل الاتحاد الإنجليزي بشأن سلوكه المستقبلي.

وأفاد النادي في بيانه بتعليق فترة الحظر خلال موسم 2024-2025، مما يعني أنه سيكون متاحًا للعودة للمشاركة في المنافسات بعد انتهاء فترة إيقاف العشرة أشهر التي تم توقيعها عليه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 27 أكتوبر الماضي.

وأشار النادي إلى أن تونالي لن يقضي أي يوم من عقوبة إيقاف الشهرين بشرط ألا يرتكب أي خرق آخر لقواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الانجليزي خلال فترة التعليق.

وذكر البيان أن الاتحاد الانجليزي أقر في الأسباب المكتوبة للجنة التنظيمية المستقلة، فإن مستوى المساعدة التي قدمها تونالي من خلال الإحالة الذاتية والتعاون الكامل في التحقيق كان استثنائيًا وغير مسبوق.

وواصل بيان نيوكاسل: "ساندرو اعترف بشكل كامل بتورطه في نشاط المراهنات، وفعل ذلك في الظروف التي لم يكن هناك دليل آخر يدعم إجراءات سوء السلوك.

ويواصل تونالي اتباع الخطة العلاجية والبرنامج التعليمي بدعم كامل من النادي، وسيواصل التدرب مع زملائه في الفريق.

وبدأ ساندرو تونالي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي بريشكا للشباب، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل الانتقال للفريق الأول في يناير 2018، ثم انضم لميلان معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وبعد انتهاء الإعارة في صيف 2021 أتم انتقاله لميلان، ولعب له موسمين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

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