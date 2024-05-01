الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة الجلالة يعلن إطلاق مستشفى فاخر وتوفير تسهيلات مميزة للطلاب (فيديو)

رئيس جامعة الجلالة
رئيس جامعة الجلالة

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن افتتاح مستشفى الجلالة الجديد، الذي يتمتع بتصنيف سبع نجوم ويشتمل على 600 سرير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الشناوي، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن المستشفى يخضع حاليًا لعمليات التجهيز النهائية، وتحدث عن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الجامعة، مشيرًا إلى وجود 50 عيادة لطب الأسنان تقدم العلاج دون مقابل، مما جعل الجامعة محط أنظار الكثيرين، حتى من خارج القاهرة.

كما ذكر أن الجامعة تسعى لتسهيل حياة الطلاب والهيئة التدريسية من خلال توفير وسائل نقل مريحة وآمنة بالتعاون مع شركات نقل رائدة، لضمان وصولهم إلى الحرم الجامعي بكل يسر.

وفيما يخص الإقامة، أكد "الشناوي" أن الجامعة تقدم خيارات سكنية راقية تضم نحو 5000 سرير في غرف مجهزة بأعلى المواصفات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل داخل الحرم الجامعي للطلاب مع رواتب تنافسية، مؤكدًا هدف الجامعة الرئيسي وهو إعداد خريجين مؤهلين بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

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