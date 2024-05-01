مشايخ سيناء: مدينة السيسى لمسة وفاء للرئيس الذى وضع سيناء على خريطة التطوير

عقد اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية والعائلات في مدينة رفح بشمال سيناء، حيث تم الإعلان خلاله عن بداية مسيرة التعمير من خلال إنشاء مدينة السيسي، والتي ستكون طفرة عمرانية كبيرة في المنطقة.

كما سبق هذا المؤتمر قافلة سيارات مزينة بالأعلام تجوب شوارع رفح، وتحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عبارة "شكرًا للرئيس"، إلى جانب لافتات تؤكد دعم اتحاد القبائل العربية والعائلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتشرت المعدات الثقيلة في المنطقة المقرر إنشاء مدينة الرئيس السيسي فيها، حاملة علم مصر، لتعلن جاهزيتها لمهمة تعمير جديدة في أرض سيناء، تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بتعمير سيناء في السنوات الماضية، بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب، في حرب طويلة قدم خلالها الجيش المصري كثيرًا من الشهداء فداءً للوطن.

رسالة اتحاد القبائل العربية لـ الجيش المصري

وعلت في منطقة المؤتمر أصوات الأغاني الوطنية التي تبرز قوة الجيش المصري، وقدرته على صد الأعادي عن تراب الوطن، وأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وهي الكبيرة دائمًا والتي تحمل المسئولية في أصعب الأوقات.

وانتهت الأغاني برسالة وجهها اتحاد القبائل للقوات المسلحة، جاء فيها: قواتنا المسلحة المصرية.. كل التحية والتقدير لكم، أنتم الدرع الواقية واليد الحامية لأرض الوطن. بإخلاصكم وتضحياتكم، تستمر مصر في الحفاظ على مكانتها وقوتها. نقف بجانبكم بكل فخر، داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الوطن.

مصطفى بكري: الرئيس وضع سيناء على خريطة التطوير

وقال النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري: نحن هنا على الأرض الطاهرة المقدسة.. نقف الآن وأمامنا تاريخ طويل من النضال والكفاح، لعب فيه أبناء سيناء الأبطال دورًا يسجله التاريخ بأحرف من نور، وستظل بطولات هؤلاء الرجال مثلًا وقدوة لكل الباحثين عن التحرر والتحرير.. كانت أولى الخطوات هنا عندما هبطت بنا الطائرة في مطار الجورة منذ ٤٠ سنة.. والآن نهبط فيها ونحتفل بعيد تحرير سيناء، وتحريرها أيضًا من القوة الإرهابية الغاشمة.. كل التحية لأبناء سيناء العظيمة، وابنها البار الشيخ إبراهيم العرجاني.

وأضاف "بكري": لا يمكننا أن ننسى هذا الدور التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وضع سيناء على خريطة التطوير للمرة الأولى في تاريخها. وجئنا اليوم إلى هنا لنعلن عن ولادة اتحاد القبائل العربية، ونعقد مؤتمره التأسيسي على أرض سيناء الغالية، ونبعث برسالة إلى الرئيس ونقول إن سيناء والقبائل العربية تقف صفًا واحدًا للدفاع عن الثوابت الوطنية، والولاء والانتماء في مواجهة كل من يحاول التعرض لأرضنا ووطننا.

وأكد على دعم الاتحاد موقف مصر الرافض تهجير الفلسطينيين على حساب مصر، إلى جانب الموقف المصري لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧.

وأعلن بكري عن أن مشايخ القبائل قرروا أن يكون الرئيس عبدالفتاح رئيسًا شرفيا لاتحاد القبائل العربية.

إطلاق اسم مدينة السيسي على منطقة العجرة، وهي مدينة تهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع، وهي لمسة وفاء للرئيس القائد الذي وضع سيناء على خريطة التطوير لأول مرة في تاريخها.

ولفت إلى اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني، ابن سيناء، رئيسًا لاتحاد القبائل العربية، تقديرًا لدوره الوطني.

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: قدمنا تضحيات لتطهير سيناء.. وتحية للرئيس

وقال الشيخ عبدالله الجهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، نحتفل هذا العام بأعياد تحرير سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب بأيدي القوات المسلحة واتحاد قبائل سيناء، وقدم أبناء سيناء ٥٧٠ شهيدًا في حرب تطهير سيناء من الإرهاب.

هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء، فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتولى مهمة تنمية سيناء.

وأضاف أن عدد أبناء القبائل في مصر ٢٨ مليونًا لديهم كل الولاء والانتماء بجانب الدولة، وظهر ذلك في صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وهذا أقل واجب بعد الأمن والأمان الذي نعيشه الآن بعد فترة الإرهاب العصيبة التي مرت بها سيناء وعشنا أوقاتها الصعبة، لذلك نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والجيش.