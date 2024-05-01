نقيب المحامين يجتمع برئيس محكمة استئناف المنصورة ويصدران بيانًا بانتهاء الأزمة

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع السيد المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار بهاء المري ـ رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالمنصورة وأعضاء دائرته، والمستشار رئيس المكتب الفني، بحضور نقيب محامي جنوب الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب الدقهلية.

وشهد اللقاء استعراض الحاضرون للأزمة العابرة التي نشبت أمام الدائرة الأولى جنايات مستأنف المنصورة، كما ناقشوا عددًا من المشكلات الحالية التي يتعرض لها المحامون بالمنصورة أثناء وبسبب مباشرة عملهم، ومنها؛ القرارات الخاصة بالاطلاع على أجندات الجلسات، والقرارات الخاصة بالرسوم، ومعوقات الحصول على الصور الرسمية للأحكام، وغيرها من المشكلات والتي وعد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة بالعدول عن بعضها ومراجعة البعض الآخر والنظر فيها.

وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان المشترك المرفق صورته بما انتهى إليه الاجتماع، وتم توقيع البيان من جميع الحضور.