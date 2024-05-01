الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صاحبة ترند "هو احنا فى التسعينات": بدأت مسيرتى الفنية فى عمر الـ8 سنوات

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

استضاف برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، جيسيكا حسام صاحبة ترند "هو احنا في التسعينات" بمسلسل كامل العدد.

وقالت جيسيكا حسام: "مسلسل كامل العدد خطوة مهمة فى حياتى، وأنا بدأت التمثيل من صغرى، حيث قدمت أدوارا على المسرح وأنا عمرى 8 سنوات وقدمت أول مسرح وأخذت دورا فى "أمين وشركاه" وهى كان أول مرة ليا مع الفنان أحمد أمين".

وتابعت جيسيكا حسام: "التقديم على المسرح مش سهل بسبب رد فعل الجمهور فى نفس الوقت، وأنا برج الجدى عندى سرعة بديهة ودمى خفيف، والحمد لله بوفق ما بين العمل والمدرسة، كما أن المدرسة تتقبل الأمر وبيساعدونى".

وذكرت أن "الثقة اللى كانت فى فريق مسلسل كامل العدد خلتنى مطمنة، وحاولنا تقديم كل مواهبنا على الشاشة، ولكن أول يوم تصوير كسرت أنا واصحابى الترابيزة اللى كنا بنمثل عليها، والحمد لله التصوير مع الفريق متعة".

قناة dmc كامل العدد السفيرة عزيزة جيسيكا حسام

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