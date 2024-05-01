"خلاني استلف من طوب الأرض".. تفاصيل اعترافات طليقة قاتل "الخناجري"

معرفشي إنه حرامي وخلاني استلف من طوب الأرض.. بهذه الكلمات أدلت طليقة المتهم «م. ح»، المتورط في قتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري باعترافات تفصيلية حول اتهامها في الجريمة.

ديون مالية

وقالت السيدة إنها تزوجت من المتهم لمدة أربعة عشر عامًا نتج عنها 6 أطفال، وعقب ذلك تعرضت لأزمات مالية وديون معه بسبب نصبه على الناس وكان والده يدفع الأموال بدلًا عنه لضحاياه حتى توفى والده وساءت الأحوال قائلة: "خلاني استلف من طوب الأرض ومن أهلي وديني للناس كلها لدرجة مكنتش بلاقي فلوس أجيب أكل لوالدي فكنت ببيع تفاح في الشارع وده كله بسبب إدمانه للمخدرات".

بيهددني بالعيال

وتابعت، أنها عقب ذلك بدأت تبيع مشروبات في الشارع حتى ضاق بها الحال وقررت الطلاق وبدأ مرة يهددني بالعيال وأخدهم مني ومرة بالقتل لو مرجعتلوش وفضلنا كدة لحد شهر يونيو 2023 تقريبًا كلمني وقالي أنا هجيب لك العيال وقالي عايز اقعد معاكي وأنا رفضت راح ضربني ومشي.



وتابعت أن يوم 27 فبراير 2024 تفاجأت به يحول 400 جنيه وبعدين نزلت قابلته وكلمته بعد كده لقيته أعطاني سلسلة وحلقان للبنات وبعدين إداني سبيكة ذهب، فأخدتهم منه ومشيت.

تفاصيل المسروقات

وتبين سرقة «4 غوايش أطفال عيار 18، کونش سادة 4 جرامات في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبًا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلاسل بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جرامًا - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18».



كما تبين سرقة: «سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبًا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».