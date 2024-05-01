أبرزها النجمة الثانية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال مايو 2024؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من المواجهات الصعبة والحاسمة في مسيرة الفارس الأبيض، محليا وقاريا، خلال شهر مايو الجاري 2024.

وفما يلي مواعيد مباريات الزمالك خلال مايو 2024

الخميس 2 مايو الجاري

الزمالك & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت خلال أكتوبر من العام الماضي 2023، انتهت بثنائية للفارس الأبيض، سجلها أحمد سيد زيزو وشيكابالا، بينما سجل هدف البنك الوحيد كريم بامبو.

الأحد 5 مايو الجاري

سموحة & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الواحدة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت خلال أكتوبر من العام الماضي 2023، انتهت بخماسية للفارس الأبيض، سجلها مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وسيف الجزيري وشيكابالا، بينما سجل هدف الموج الأزرق الوحيد فادي فريد.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر، بجدول دوري نايل برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويمتلك الزمالك، 4 مباريات مؤجلة أمام كلا من سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي، من الجولات الحادية عشر والثانية عشر، والسادسة عشر والواحدة والعشرون.

حلم الكونفيدرالية

«الأحد 12 و19 مايو الجاري»

على المستوى القاري، 180 دقيقة، أو ربما تصل إلى ضربات الجزاء، تفصل الزمالك عن حلم التتويج بالنجمة الثانية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية في تاريخه، عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي، حتى هذه اللحظة على اللقب.

ومن الصدفة الجميلة، امتلاك الفارس الأبيض، لقبا يتيما من الكونفيدرالية، كان على حساب نهضة بركان المغربي، أيضا في نسخة 2019، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.