الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك بعد التأهل القاري

جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقدم جوميز التحية والتهنئة  للاعبين على الفوز  في مباراة دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية خلال اللقاء، مما ساعد في تحقيق فوز مستحق بثلاثية والتأهل للنهائي .

وحرص جوميز خلال الجلسة على منح اللاعبين بعض الرسائل الخاصة، وطالبهم بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت، والتركيز على المباراة  المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل بجدية للمنافسة في كافة البطولات، وأكد ثقته الكاملة في الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها، الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ممر شرفي

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بتنظيم ممر شرفي لحسام عبد المجيد مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي  المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد اللاعب الـ 23 والذي يوافق اليوم الثلاثاء 30 أبريل. 

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني، وباقي أفراد الجهاز المعاون واللاعبون على التهنئة لحسام عبد المجيد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك جوزيه جوميز جوميز عبد الواحد السيد مواجهة البنك الأهلي

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