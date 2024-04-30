نقل مباراة الزمالك وسموحة إلى ستاد برج العرب بدلًا من الإسكندرية

قررت رابطة الأندية نقل مباراة الزمالك أمام سموحة المقرر لها، الأحد المقبل، ببطولة الدوري إلى ستاد برج العرب.

وجاء قرار رابطة الأندية بنقل المباراة من ستاد الإسكندرية إلى ستاد برج العرب.

وتقرر إقامة اللقاء في السابعة مساء الأحد المقبل وتم فتح باب الحجز لتذاكر المباراة بشكل رسمي.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة في بطولة الدوري.

وتأهل الزمالك مؤخرًا إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد تجاوز عقبة فريق دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

إشادة لبيب

تغنى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بمدرب الفريق جوزيه جوميز وأنه جعل الفريق يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه غير شكل الفريق 180 درجة.

وقال حسين لبيب في تصريحات إذاعية: أشاهد تدريبات الزمالك مع جوميز، وأشعر بأن هناك أمرًا مختلفًا داخل الملعب "مش شغل معتاد.

أضاف: "هدفا الزمالك الثاني والثالث في شباك دريمز الغاني "شوفتهم بعيني في التدريبات قبلها بيوم"، وهذا يدل على قوة المدير الفني للفريق".

وأكد حسين لبيب أن محمود عبدالرازق شيكابالا، أحد أعظم الكباتن في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن دوره كبير للفريق داخل وخارج الملعب: “مش فاهم ليه الناس عاوزه دايمًا تمسك غلطات لشيكابالا، ليه التربص بنجم من نجوم الزمالك”.

أضاف رئيس الزمالك: “شيكابالا سيظل أحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، واي الاستفادة من حديث البعض عن تحقيق الزمالك انتصارات في غياب اللاعب ولمصلحة مين”.

وتابع “شيكابالا يحصل على قدره داخل نادي الزمالك من الجماهير والجميع، وهو بالنسبة لي أسطورة كبيرة لهذا النادي”.

وعبر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالتغير الكبير الذي حدث في شخصية أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، مشيرًا إلى أنه قائد لهذا النادي وهو من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليًا.

وقال: “أحمد فتوح لاعب مميز للغاية، ولكن كان غير متوفرة له البيئة الصحيحة لنجاحه، ودائمًا ما نريد كل اللاعبين يكونون مثل فتوح داخل هذا النادي العريق”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: أحمد فتوح هو كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهو مؤثر داخل وخارج الملعب مع الفريق.

وبشأن استمرار زيزو وعواد مع الفريق، قال حسين لبيب: “هذا الثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص آخر، وهما مستمران مع الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لهما وللنادي”.