موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

في الساعات الماضية، أصبح البحث عن مواجهتا ذهاب وإياب الزمالك و نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2023/2024)، هو كل ما يريده عشاق القارة السمراء معرفته، وانتظار موعد المباراتين المنتظرتين بشغف شديد لرؤية الفريق المتوج بالبطولة القارية.

مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

ويأتي ذلك، بعد التقارير الصحفية الأخيرة، التي ألمحت عن وجود اتفاق شبه نهائي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بإلغاء بطولة الكونفيدرالية بداية من الموسم المقبل، واعتبار النسخة الحالية هي الأخيرة من البطولة.

لذلك تمني جماهير الفارس الأبيض، نفسه بالنجمة الثانية تاريخيا من الكونفيدرالية، بعد نسخة 2019، التي كانت على حساب نهضة بركان المغربي أيضا، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعدما استطاع كل فريق حسم مواجهتا الذهاب والإياب لصالحه بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، يوم 12 مايو المقبل، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما يستضيف الفارس الأبيض، الفريق المغربي، يوم 19 من الشهر ذاته هنا بالقاهرة، على ملعب الرعب (ستاد القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر إقامتهما يومي 12 و19 مايو المقبل، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الزمالك ينهي عقدة كوماسي

كما نجح فريق الزمالك، في كسر عقدة كوماسي السيئة للأندية والمنتخبات الوطنية للأبد، بعدما استطاع اسقاط دريمز الغاني، في عقر داره بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، علما بأن نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.