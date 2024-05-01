الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إسعاد يونس: مصر بها قامات تجعلها علامة مميزة مدى العمر (فيديو)

إسعاد يونس
إسعاد يونس

علقت الفنانة القديرة إسعاد يونس على الحضور الرائع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قائلة: "الجمهور متحضر رغم الزحام الشديد، ودا لفت نظري جدًا، بجانب إن المصريين مكتسحين سواء المساهمين أو النشطاء".

وتابعت، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المعرض منظم للغاية والأجنحة كثيرة للغاية وكذلك تنوع المعروضات، موضحة أن مصر موجودة بحكم عمرها، واهتمام معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمصر وضع طبيعي بين الأشقاء.

ولفتت إلى أن تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي وليس الإلكتروني فقط، لأن الكتاب طقس حضاري وثقافي، ومهما حاولت أشياء أن تتغلب عليه ما زال طقسًا حضاريًا.

ونوهت إلى أن الشباب بدأ في الاهتمام بالكتاب، لأنه بدأ في نشر وكتابة الكتب مهما كان اختلافنا أو اتفاقنا مع مواضيعها، والمهم هو عودته للكتاب، متمنية أن تكون لدى الشباب ثقافة الكتاب بجوار الثقافة الإلكترونية.

واختتمت بأن سيرة نجيب محفوظ تعيدنا من جديد، لأن مصر بها قامات تجعلها علامة مميزة مدى العمر وليس فقط في الماضي.

نجيب محفوظ مصر معرض ابو ظبي الدولي للكتاب

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