أحمد الطاهرى: "المتحدة" اتخذت نهجًا لدعم العديد من الأنشطة الثقافية

أعرب الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روزاليوسف"، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته بالمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال "الطاهري"، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "متواجدون في معرض أبوظبي ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي اتخذت نهجًا ثقافيًا لدعم العديد من الأنشطة الثقافية في الآونة الأخيرة"، متابعًا: "كما رأينا حجم الجهد الذي تم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة، والذي شهد العديد من الفعاليات".

ويشارك أكثر من 1350 ناشرًا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33.