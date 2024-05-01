الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكيلاني: وجود مصر ضيف شرف بـ"أبوظبي للكتاب" يؤكد قوة العلاقات الثقافية بين البلدين

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعربت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، عن سعادتها لمشاركة مصر ضيف شرف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقالت، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن وجود مصر ضيف شرف يدل على قوة العلاقات الثقافية المستمرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن المعرض اختار هذا العام الشخصية المحورية له كاتب نوبل المصري العظيم نجيب محفوظ.

ويشارك أكثر من 1350 ناشرا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة، أفتتح معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33 أبوابه أمام الناشرين والعارضين والزوار  تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم".

وهذا العام هو استثنائي لان مصر ضيف شرف هذا العام في المعرض الممتد، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فيما اختير الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

الاديب المصري نجيب محفوظ وزيرة الثقافة الكيلاني معرض أبوظبي الدولي للكتاب

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