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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ وريال مدريد: البافارى يفقد مجهودات دي ليخت

دي ليخت
دي ليخت

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الثلاثاء، إن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ لن يلحق بمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال.

وأضاف التقرير أن دي ليخت لم يتعافى من إصابته الأخيرة ولن يلحق بمواجهة الليلة في أليانز أرينا.

ويحل اليوم فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا في العاشرة مساءً.

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالحالة الفنية والنفسية المميزة التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار في إياب الدور ربع النهائي للبطولة على حساب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق للعبور للمباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الإنجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.

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