أبرز المعلومات عن أديرة وادى النطرون أهم نقاط رحلة العائلة المقدسة

تعد اديرة وادى النطرون من أهم مسارات رحلة العائلة المقدسة فى مصر والتي تضم نحو ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرورهم بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الدكتور أحمد النمر عضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار ومسئول ملف رحلة العائلة المقدسة بالمجلس الأعلى للآثار، يقول إن مدينة وادي النطرون تعد من المدن المهمة حيث أنها تضم عدد من النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة بمصر وهى أديرة كل من الأنبا بيشوي، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار هذا بالإضافة إلى بحيرة نبع الحمراء التي تمثل التراث غير المادي. وهو ما نستعرض أبرز المعلومات عنها في سياق السطور الآتية:

دير الأنبا مقار

يقع هذا الدير فى الجنوب الغربى من دير الأنبا بيشوى، وفي مواجهة المدخل الجنوبي الغربي لمدينة السادات، وعلى حافة منخفض وادي النطرون، ويُنسب إلى الأنبا مقار، وهو تلميذ للأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبانية المسيحية، وتبلغ مساحة الدير الإجمالية حوالي 11.34 كم2.

يحتوي الدير على سبع كنائس؛ ثلاثة منها داخل الدير وأربعة أعلى حصن الدير، وهناك أيضًا مساكن للرهبان المعروفة بالقلالي، وكذلك توجد مائدة للرهبان ملحقة بمطبخ، وملحق بالدير مكتبة تضم مخطوطات وكتب نادرة،كما يعتبر من أهم أديرة وادى النطرون، حيث تُرجِمت فيه الكتب المقدسة من اليونانية إلى القبطية ومن القبطية إلى الحبشية.

دير السريان

يقع على بعد (500م) إلى الشمال الغربي من دير الأنبا بيشوي ؛وعلى الرغم من أنه أصغر أديرة وادي النطرون حاليًا إلا أنه أكثرها شهرة بين رجال الدين والأدب في معظم بلاد العالم. وترجع تسميته إلى جماعة من الرهبان السريان كانوا قد استوطنوه عام 984م. وترجع بداية الدير إلى القرن الرابع الميلادي، حيث يضم الدير مجموعة من الأبنية الأثرية التي تشتمل على حصن وثلاث كنائس كبرى باسم السيدة العذراء والثانية بالمغارة باسم السيدة العذراء والثالثة باسم الملاك ميخائيل، ومجموعة من القلالي لسكن الرهبان وشجرة مار آفرام السرياني.

دير الأنبا بيشوي

يقع إلى جوار دير السريان، كما يبعد حوالي 10 كم عن دير أبو مقار، وينسب إلى القديس " الأنبا بيشوي" الذي كان تلميذ للقديس مكاريوس أحد زعماء النسك في الوادي. ويرجع إنشاء الدير إلى أواخر القرن الرابع الميلادي، كما أعيد بناؤه حوالي عام 840م. ويضم الدير مجموعة من الأبنية تشمل خمسة كنائس منها كنيسة الأنبا بيشوي وكنسية البابا بنيامين الثاني، وكنيسة الشهيد أبسخيرون والمعمودية، وكنيسة مارجرجس، أما الركن البحري الغربي من المبنى فيه حجرات ومخازن استغلت للميرون، وغرب الكنيسة الكبرى وملحقاتها توجد المائدة المستديرة بقبابها الخمسة. كما يضم الدير حصن ضخم يتكون من ثلاث طوابق به مجموعة من الحجرات المتعددة وكنيستان.

دير البراموس

يقع في الطرف الشمالي الغربي من وادي النطرون على مساحة حوالي 14 كم إلى الغرب من الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية"، ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، وترجع تسميته باسم دير السيدة العذراء "برموس" نسبة إلى تسمية الكنيسة الأثرية على اسم السيدة العذراء التي يرجع تاريخ بنائها إلى زمن القديس مكاريوس حيث تكونت أول مجموعة رهبانية في منطقة وادي النطرون.

ويضم الدير عدة معالم منها الكنيسة الأثرية وسميت على اسم السيدة العذراء وتعتبر من أقدم الكنائس بوادي النطرون كما أنها تتبع التخطيط البازيليكي الذي يتكون من ثلاث أقسام هم الصحن والخورس والهياكل التي تتضمن عناصر معمارية وفنية متنوعة كالإنبل وحوض اللقان ويزين حوائط الصحن مجموعة من الرسومات الجدارية أهمها تصوير البشارة والميلاد ودخول أورشليم وأهم أحداث حياة السيد المسيح. كما تضم مائدة وحصن ومكتبة ثمينة تحتوي على مجموعة كبيرة من المخطوطات والكتب بلغات قديمة مختلفة.

يشتمل الدير على رفات القديسين مكسيموس ودماديوس، وأيضًا رفات اثنين من مشاهير الرهبان الأوائل هما الأنبا موسى الأسود والقس ايسوذوروس.