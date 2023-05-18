نائب وزير السياحة: "فيلم دعائى" ضمن استعدادات الترويج لمسار العائلة المقدسة (خاص)

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة في انتظار انتهاء أعمال التطوير التي تجرى حاليًا داخل كل من دير المحرق ودير درنكة بمحافظة أسيوط، كآخر نقاط مسار العائلة المقدسة، مضيفة أنه تم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية افتتاح عدد من نقاط المسار بعد الانتهاء من تطويرها، وهي موقع سمنود بمحافظة الغربية، وتل بسط بالشرقية، وسخا بكفرالشيخ، وأربعة أديرة بمدينة وادى النطرون ومحيطها العمراني، ومنطقة جبل الطير بالمنيا، وشجرة مريم العذراء بالمطرية.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير المقررة بمحافظة أسيوط ويتم تأهيل الموقع وتجهيزه لاستقبال السائحين سيتم افتتاح آخر النقاط، وقد زرت النقطة للوقوف على آخر الأعمال الجارية بالمحافظة للإسراع من الانتهاء من تطوير البنية الأساسية والخدمات السياحية اللازمة للانتهاء من جاهزية نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، لافتة إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على خروج فيلم دعائي عن مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع رئاسة الوزراء، كما تعكف الهيئة على إعداد مادة دعائية لمحطة جبل الطير بالمنيا كنموذج يتم تعميمه على باقي نقاط مسار العائلة المقدسة.

وتابعت أن هناك عددًا من المسارات المتبعة للترويج لمنتج العائلة المقدسة من خلال المواد الدعائية والأفلام الترويجية، بالإضافة إلى التواصل مع شركات السياحة لتنظيم البرامج السياحية للعائلة المقدسة ومع منظمي الرحلات الأجنبية لوضع منتج العائلة المقدسة على برامجهم، موضحة أن منتج مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التي تستطيع أن تستقطب أعدادًا سياحية كبيرة طوال العالم، وقد بذلت الدولة فيه مجهودًا كبيرًا شاركت فيه كل الأجهزة التنفيذية لإحيائه وخروجه إلى النور لكي يليق بالسائحين الوافدين وبمكانة مصر واسمها.

وأوضحت شلبي أن كل المقاصد السياحية في مصر تشهد حاليًا حراكًا سياحيًا، فهناك زيادة بأعداد السائحين تصل إلى 46% خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن الحركة السياحية خلال شهر أبريل الماضي قد شهدت زيادة وصلت إلى 64% وهي أعلى النسب التي وصلت إليها مصر بأعداد السائحين خلال شهر واحد.