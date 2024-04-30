وزارة السياحة والآثار تطلق ثانى جولة افتراضية لنقاط مسار العائلة المقدسة

أطلقت، منذ قليل، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة افتراضية لمدينة وادي النطرون والتي تعد إحدى النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يوجد بها أديرة كل من الأنبا بيشوي، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار بالإضافة إلى بحيرة نبع الحمراء، يأتي ذلك ترويجًا لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وتزامنًا مع عيد القيامة المجيد.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق هذه الجولة هى الثانية من نوعها ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة ولاسيما في ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار من أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها في إطار مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذي توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا، كما أكد أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضيًا في مدينة وادي النطرون، والاستمتاع بما بها من أماكن أثرية وسياحية، حيث إنها متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه تم إطلاق هذه الجولة الافتراضية نظرًا لأهمية مدينة وادي النطرون وثرائها بمجموعة كبيرة من المواقع الأثرية حيث تأخذ الجولة المشاهد منذ بداية الطريق المؤدي للمدينة ومدخلها والأديرة، بالإضافة إلى ما بها من بنية تحتية وخدمات سياحية من بازارات ومنشآت فندقية، وكذلك أهم النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة بالمدينة خلال رحلتها وهى بحيرة نبع الحمراء، وأديرة كل من الأنبا بيشوي، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار.

كما أشارت إلى أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الدخول على هذا الرابط https://www.experienceegypt.eg/Virtualtour/Wadi_El_Natrun ، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة (Experience Egypt)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يتضمن 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر، وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالانتهاء من تطوير هذه النقاط والتأكد من جاهزيتها للتشغيل واستقبال الزائرين، مؤكدًا أن إنتاج المحتوى الترويجى لوادي النطرون يعد استمرارًا لسلسلة الجولات الافتراضية للترويج للمسار والتى بدأت بجولة لمنطقة جبل الطير بالمنيا، كما أنها تمثل مرحلة انتقالية مهمة للمشروع وهى الترويج السياحي الدولي للمسار.

وأشار إلى أن وادى النطرون تعد مكونا سياحيا متكاملا يضم أهم وأكبر ٤ أديرة ليس فقط على المسار بل على المستوى العالمي.