فتح وحماس تتفقان على ضرورة إنهاء الانقسام والاتحاد تحت مظلة منظمة التحرير

من بكين..

أكدت حركتا فتح وحماس، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بانضمام كل القوى والفصائل الفلسطينية فيها وفي مؤسساتها.

واتفقت الحركتان في ختام جلسة الحوار الوطني بين الحركتين، والتي عقدت في العاصمة الصينية بكين، أهمية وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أهمية وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتنسيق الجهود الوطنية المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

كما تم الاتفاق على ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلك ووقف التراشق الإعلامي.

وشددت الحركتان على أهمية تنسيق المواقف والجهود في الضفة الغربية بما فيها القدس، لمواجهة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات، وكذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأكدت الحركتان أولوية قضية الأسرى وضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها لأبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل السجون.

الخارجية الصينية: محادثات بكين بين حماس وفتح دعمت تعزيز المصالحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن بكين استضافت محادثات بين حركتي حماس وفتح بدعوة منها لإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الصينية، أن الجانبين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار واتفقا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن ممثلين عن فتح وحماس قدموا مؤخرًا إلى بكين، لإجراء حوار متعمق وصريح حول تعزيز المصالحة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن بكين استضافت الجمعة الماضية، ممثلين من حركتي فتح وحماس، لمناقشة جهود المصالحة الداخلية.

وذكرت "رويترز" آنذاك، نقلًا عن مسئولين في حركتي حماس وفتح، قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبومرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.