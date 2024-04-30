الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طلاب جامعة كولومبيا: "مستمرون في الحراك ولن نخضع للتهديدات"

مظاهرات كولومبيا
مظاهرات كولومبيا

أعلن طلاب جامعة كولومبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة جامعة كولومبيا غير قانونية.

وأكد الطلاب على استمرارهم في الحراك، وعدم الخضوع للتهديدات وأساليب التشويه التي يتعرضون لها.

وأشاروا في بيان لهم، إلي أن المفاوضات غير ممكنة ما لم تتوافر النوايا الحسنة، مشددين علي أن الجامعة كذبت في بياناتها لتحسين صورتها.

وشدد الطلاب أن الجامعة اختارت ترهيب المحتجين وتجاهلت الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.

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فنزويلا: ندين قمع الشباب الأمريكى المندد بالإبادة الجماعية فى غزة

وفي سياق متصل، أدان رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، قمع الأمن الأمريكي للشباب الذين خرجوا في الجامعات الأمريكية للتنديد بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ودعا مادورو الشباب حول العالم إلى الخروج إلى الشوارع، وأن يدينوا الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

وتابع مادورو: "احترامنا المطلق لشباب الولايات المتحدة".

كما استنكر رئيس فنزويلا وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم بالنازيين وهم يستحقون الاحترام في كفاحهم من أجل السلام.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن جامعتي شيكاغو في ولاية ألينوي وماديسون في ولاية ويسكونسن انضمتا إلى احتجاجات طلاب الجامعات المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك المؤيدين للفلسطينيين يبيتون ليلتهم في أحد مباني الجامعة.

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