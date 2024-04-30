تليفزيون الكويت يستعرض محطات التقارب مع مصر والمواقف التاريخية المشرفة بين البلدين

أبرز تليفزيون دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، في مقتطفات تليفزيونية مختلفة، محطات التقارب المصري الكويتي، منذ استقلال دولة الكويت والمواقف التاريخية المشرفة بين البلدين الشقيقين.



وتناول التليفزيون الكويتي - منذ صباح اليوم - تاريخ العلاقات المصرية- الكويتية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمواقف المصرية المشرفة تجاه دولة الكويت والتقارب الأخوي بين القيادتين الرئيس عبدالفتاح السياسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتوافق فيما بينهما في شتى القضايا المطروحة على الساحتين العربية والإقليمية.

ونوة تليفزيون دولة الكويت بأن زيارة أمير الكويت للقاهرة اليوم تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لتفاقم الوضع في غزة والعديد من التحديات العالمية التي تتعرض لها المنطقة العربية.