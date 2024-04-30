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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تليفزيون الكويت يستعرض محطات التقارب مع مصر والمواقف التاريخية المشرفة بين البلدين

مصر والكويت
مصر والكويت

أبرز تليفزيون دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، في مقتطفات تليفزيونية مختلفة، محطات التقارب المصري الكويتي، منذ استقلال دولة الكويت والمواقف التاريخية المشرفة بين البلدين الشقيقين.

اقتصاديون لـ"الدستور": زيارة أمير الكويت ستحقق التكامل الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وانتعاش السياحة


وتناول التليفزيون الكويتي - منذ صباح اليوم - تاريخ العلاقات المصرية- الكويتية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمواقف المصرية المشرفة تجاه دولة الكويت والتقارب الأخوي بين القيادتين الرئيس عبدالفتاح السياسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتوافق فيما بينهما في شتى القضايا المطروحة على الساحتين العربية والإقليمية.

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نائب: زيارة أمير الكويت للقاهرة تجسيد للعلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

ونوة تليفزيون دولة الكويت بأن زيارة أمير الكويت للقاهرة اليوم تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لتفاقم الوضع في غزة والعديد من التحديات العالمية التي تتعرض لها المنطقة العربية.

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