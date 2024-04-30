وضع حجر أساس مصنع صيني لمواسير حديد الدكتايل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدشين حجر أساس مصنع شين شينغ لصنع مسبوكات حديد الزهر، ويستهدف إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن (من 100 مم إلى 1000 مم)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن، وذلك على مساحة 270 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 146 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 714 فرصة عمل مباشرة؛ وذلك بحضور تشاو ليو تشينج الملحق التجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة، ووي جيان تشينغ، المدير العام التنفيذي لشركة تيدا الصين أفريقيا، وويي ماولين رئيس شركة شين شينغ لمواسير حديد الدكتايل، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأعرب وليد جمال الدين خلال كلمته عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع شين شينغ لصناعة مواسير الزهر، حيث كان اللقاء الأول مع مسئولي الشركة خلال الجولة الترويجية لوفد الهيئة بدولة الصين في مايو الماضي، لذا فإن الاحتفال اليوم بوضع حجر الأساس هو مؤشر على الثقة المتبادلة والجدية بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة شين شينغ، حيث أبدى رئيس الشركة رغبته في التوسع من خلال مزيد من المشروعات في مجالات أخرى تعمل بها المجموعة مثل صناعة الادوية، وأكد على أهمية توطين صناعة مواسير الزهر لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، كما ثمن جهود السفارة الصينية بالقاهرة وشركة تيدا – مصر في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.



من جانبه صرح تشاو ليو تشينج الملحق التجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة أن مصر من أولى الدول التي أقامت علاقات مع دولة الصين، ويعد هذا العام هو الذكرى العاشرة لإقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كما أكد أن مصر حققت نجاحًا كبيرا في التعاون مع الاستثمارات الصينية وفقًا لاستراتيجية الحزام والطريق، وأشار إلى أن اكتمال هذا المشروع سوف يعطي الثقة لمزيد من الشركات الصينية للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق صرح وي جيان تشينغ، المدير العام التنفيذي لشركة تيدا الصين أفريقيا، أن احتفال اليوم بوضع حجر الأساس يعبر عن مزيد من الفرص التنموية في المستقبل، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التعاون والدعم الذي جعل (تيدا – مصر) تستقطب 160 شركة بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وفرت من خلالها 50 ألف فرصة عمل، وأكدت بها على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أوضح يي ماولين رئيس شركة شين شينغ لمواسير حديد الدكتايل أن وضع حجر الأساس يعد لحظة فارقة في تاريخ تطور الشركة والتي تعد أكبر شركة في العالم لتصنيع مواسير حديد الدكتايل، حيث أن التواجد بالمنطقة الاقتصادية يمكن الشركة من تقديم خدمات أكبر لعملائها في مصر وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، ودعم التنمية الإقليمية، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية على الدعم والمساندة.