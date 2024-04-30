الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن يصل الأردن لمناقشة سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة

بلينكن
بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، منذ قليل، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام أردنية.

وتأتي زيارة بلينكن للأردن لمناقشة سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة، كما سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك سيجريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

جدير بالذكر أن بلينكن سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن.

الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الصفدي منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة إسرائيل الأردن قطاع غزة بلينكن

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": طلاب جامعة كولومبيا بنيويورك يستولون على قاعة هاميلتون

إسرائيل تؤجل إرسال وفدها للقاهرة حتى صدور رد حماس على مقترح الصفقة

بينهم أطفال ونساء.. طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية تنتشل جثامين 30 شهيدًا برفح

إصابة 7 بينهم 3 أطفال.. طائرات الاحتلال تقصف بلدة ومخيم جباليا

اليوم.. "العدل الدولية" تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مدرسة في الضفة الغربية

مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على مسجد فى هرات بأفغانستان

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة