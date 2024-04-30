بلينكن يصل الأردن لمناقشة سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، منذ قليل، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام أردنية.

وتأتي زيارة بلينكن للأردن لمناقشة سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة، كما سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك سيجريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

جدير بالذكر أن بلينكن سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن.